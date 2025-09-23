În meciul de la Târgoviștec, pentru Steaua, a debutat și Dragoș Nedelcu, fotbalistul trecut pe la FCSB și, ultima oară, pe la Farul Constanța.

Dragoș Nedelcu: ”Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu!”

După meci, Nedelcu a dezvăluit ce l-a făcut să semneze cu Steaua, echipă fără drept de promovare, dar a făcut și o serie de declarații prin care a trimis ”săgeți” către Farul.

Recent, fotbalistul a deschis un proces împotriva Farului Constanța pentru salariile restante.

”Cred că trebuie să încep prin a-mi cere scuze față de suporteri, pentru că au venit într-un număr foarte mare și nu ne-am ridicat la nivelul lor. A fost un meci complicat, în care anumite mici detalii au făcut diferența, pentru că și noi am avut ocazii care puteau să strângă scorul și să avem alt final.

E normal să se întâmple asta când pierzi cu 0-3 în deplasare. Ne-au spus că trebuie să ne unim, să fie o lecție pentru noi și de etapa vitoare să aducem alt rezultat.

Am avut o perioadă lungă în care nu am avut meciuri, a fost o perioadă grea, în care foarte puțini oameni au fost lângă mine. Oameni la care nu mă așteptam m-au lăsat la greu. Nu vreau să detaliez, dar adevărul va ieși la suprafață la un moment dat.

Am ales să vin la echipa care m-a dorit cel mai mult. Am simțit din partea lui Daniel (n.r. Oprița) o dorință foarte mare să vin să lucrez alături de el, ăsta a fost primul lucru care m-a făcut să iau această decizie. Chiar dacă e o echipă de Liga 2, condițiile sunt mult superioare multor echipe din Liga 1, a fost un factor primordial.

Au existat oferte din Superliga, dar m-am gândit care este cea mai bună alegere pentru mine, iar cea mai bună alegere a fost să vin aici. Nu (n.r. nu a rămas cu un gust amar după plecarea de la Farul), am zis doar că foarte puțini oameni au fost alături de mine.

Suporterii m-au primit foarte bine, nu cred că asta ar trebui să fie o etichetă (n.r. faptul că a jucat la FCSB), suntem fotbaliști profesioniști și ar trebui să fim judecați pentru ce facem pe teren, nu pentru trecutul nostru”, a spus Dragoș Nedelcu după meci.

