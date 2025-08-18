Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică, de la ora 18:30, în etapa cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, CFR Cluj și FC Botoșani au împărțit punctele.



Botoșănenii, jos pălăria în fața unui jucător după thrillerul nebun cu CFR Cluj: ”Înger păzitor! A prins o zi incredibilă”



După meci, FC Botoșani a scris pe site-ul oficial că portarul Ioannis Anestis a fost ”îngerul păzitor” al echipei pregătite de Leo Grozavu. Goalkeeperul a avut intervenții salvatoare în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”.



Grecul, cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate, a semnat cu FC Botoșani în toamna lui 2024, după ce a rămas liber de contract în urma aventurii de la AEL Limassol.



”FC Botoșani a reușit să se intoarcă neînvinsă din Gruia după ce a terminat nedecis, scor 3-3, duelul cu CFR Cluj. Vicecampioana a condus de trei ori, prin golurile marcate de Lindon Emerllahu (min.19), Andrei Cordea (min.42) și Meriton Korenica (min.79), dar 'roș-alb-albaștrii' au egalat de fiecare dată, prin Mikola Kovtaliuk (min.36), Riad Suta (min.54) și Sebastian Mailat (min.82).



Punctul obținut în Gruia i se datorează într-o mare măsură goalkeeperului Ioannis Anestis, care a prins o zi incredibilă, fiind cu adevărat 'îngerul păzitor' al formației pregătite de Leo Grozavu. Grecul s-a opus golului la situații incredibile în fața lui Emerllahu (min.12, 24, 45+1), Korenica (min.30, 40, 68), Cordea (min.40), Alin Fică (min.69, 71), Louis Munteanu (min.75), Antonio Bosec (min.86) și Andres Sfaiț (min.87)”, a scris fcbt.ro.

