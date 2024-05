În cadrul ultimul meci din play-out-ului Superligii României, atmosfera pe stadionul "Arcul de Triumf" a fost una plină de emoție.

Aproximativ 8000 de oameni au umplut tribunele arenei și au creat o atmosferă captivantă și plină de entuziasm. Cu toate că suporterii echipei UTA Arad au fost în minoritate, sprijinul pentru echipele iubite a fost resimțită în tot stadionul.

Mircea Rednic promitea o victorie înaintea meciului

Mircea Rednic, fost tehnician al "câinilor roșii" anunța înaintea meciului că formația arădeană va ținti cele trei puncte.

În ceea ce privește componența lotului și strategia pentru meciul crucial, atât UTA Arad, cât și Dinamo au avut absenți notabili. Mircea Rednic, antrenorul lui UTA Arad, a decis să lase în afara lotului 9 jucători, printre care se numără Benga, Lawrence și Diogo Rodrigues, datorită problemelor medicale sau a altor considerente tactice.

”Echipa a jucat bine. Băieții au avut atitudine și ambiție. S-a văzut diferența. Am venit de departe, de la ”echipa care retrogradează prima, cu 34 de jucători”. Sunt un antrenor fericit. Încă nu s-a terminat, vrem 40 de puncte.

Văd ce se vorbește. Nu e cazul la noi. Lumea mă iubește aici și cariera mea a renăscut. La Dinamo nu a mers. A fost și vina mea pentru că am ales cu sufletul. Sunt profesionist. Să vă ajutați voi dacă nu ați vrut să mă susțineți!

Ăsta a fost obiectivul meu, primul loc în play-out. Am avut o perioadă mai proastă la început. Am avut susținere de la conducere și asta mi-a dat putere. Am pus suflet și eram sigur că o să reușesc.

Putem să facem lucruri frumoase aici. Avem și un buget mic față de alții. Am demonstrat și vrem în play-off. Băieții sunt disciplinați și ambițioși. Antrenamentele sunt moderne. Se poate și cu zâmbete pe buze.”, declara Mircea Rednic, la flash-interviu.

Cum se poate salva Dinamo de la retrogradare

În cazul în care "câinii roșii" reușesc să scoate o victorie împotriva "șepcilor roșii", se pot salva în cazul următor, dacă toate criteriile se vor împlini:

Dacă Botoșani va pierde cu partida cu Oțelul, FC Voluntari va pierde meciul cu U Cluj, Petrolul câștigă cu Poli Iași și Hermannstadt să nu piardă puncte cu FCU Craiova.

Clasamentul play-out-ului din Superliga României