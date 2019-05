"Liga 1, uita-te, Chindia se apropie!" Party cu manele si bere in vestiarul echipei dupa victoria care o duce la 1 punct de promovare! Viorel Moldovan a facut SHOW! VIDEO

Academica Clinceni si Chindia Targoviste sunt aproape promovate in Liga 1!

Chindia Targoviste a castigat cu 2-1 in antepenultima etapa din Liga a 2-a si se apropie din ce in ce mai mult de promovare. Echipa lui Viorel Moldovan a castigat gratie unui gol din penalty pe finalul partidei cu Metaloglobus si are 82 de puncte dupa 36 de etape.

Cei de la Chindia au sarbatorit in vestiar noua victoria cu manele si bautura! "Liga 1, uita-te, Chindia se apropie!" a fost mesajul jucatorilor.



Chindia si Clinceni, aproape de Liga 1

Primele 2 clasate din Liga a 2-a si-au asigurat prezenta cel putin la barajul pentru promovare. Chindia este pe primul loc cu 1 punct peste Academica Clinceni. Universitatea Cluj este pe locul 3, cu 8 puncte sub Clinceni.

U Cluj joaca marti cu Sportul Snagov si orice alt rezultat in afara unei victorii va duce la promovarea matematica atat a Chindiei, cea care mai are nevoie de 1 punct in ultimele 2 etape, cat si a Clinceniului, cea care mai are nevoie de 2 puncte in ultimele 2 etape.