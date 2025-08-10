În meciul cu Unirea Slobozia, FCSB s-a văzut condusă încă din prima repriză. Raul Rotund, jucătorul împrumutat de ialomițeni de la Dinamo, a deschis scorul în minutul 34, iar campioana a venit cu replica în partea secundă.



FCSB, două schimbări la pauză în meciul cu Unirea Slobozia



FCSB a trimis în teren pentru repriza a doua doi dintre preferații patronului Gigi Becali. Juri Cisotti și Daniel Bîrligea i-au înlocuit pe Dennis Politic, respectiv Mihai Lixandru.



Și Unirea Slobozia a efectuat o schimbare pentru partea secundă. Eduard Florescu l-a înlocuit pe Ionuț Coadă.



Ambele echipe au pornit ezitant sezonul și au acumulat câte 4 puncte după primele patru etape, Unirea Slobozia fiind pe locul 11, iar FCSB pe locul 12, diferența fiind făcută de golaveraj.



Echipele de start pentru FCSB - Unirea Slobozia:



FCSB: Zima – Crețu, Graovac, Ngezana, Kiki – Șut, Lixandru – Toma, Politic, Oct. Popescu - Tănase

Rezerve: M. Popa, Udrea, Bîrligea, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Chiricheș, Pantea, Cisotti, Alhassan, Stoian

Unirea Slobozia: Rusu - Ibrian, Dinu, Antoche, Dragu - Coadă, V. Pop, Purece - Bărbuț, Afalna, Rotund

Rezerve: Gurău, R. Negru, Șerbănică, C. Toma, M. Lemnaru, Hamdiji, Safronov, Deaconu, Florescu, Aganovic, Dulcea, Said

