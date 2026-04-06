Cătălin Vulturar (22 de ani), cel care a deschis scorul în minutul 20 al meciului cu U Cluj, a fost înlocuit la mai puțin de un sfert de oră după golul marcat. Mijlocașul a suferit o accidentare la umăr, după un duel cu Ovidiu Bic.

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, anunță că Vulturar așteaptă acum rezultatul unui RMN efectuat astăzi. Mijlocașul este scos din calcule pentru următoarele două jocuri, însă ar putea lipsi chiar luni bune de pe gazon în funcție de diagnostic.

"Vulturar a efectuat un RMN mai devreme. Să vedem. Sper să nu fie ceva la ligament, să nu fie nevoie de operație. Oricum, el va lipsi minim 2 meciuri.

Dacă e vorba de operație, e clar că nu-l vom mai putea folosi sezonul ăsta și să piardă și vara. Varianta cea mai optimistă e că va lipsi doar două meciuri", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

În următoarele două etape din play-off, Rapid va înfrunta FC Argeș, acasă, și Universitatea Craiova, în deplasare.

În acest sezon, Cătălin Vulturar a jucat în 25 de meciuri pentru Rapid și a înscris două goluri. Ambele goluri ale internaționalului U21 au venit în play-off, la meciurile cu Dinamo (3-2) și U Cluj (1-2).