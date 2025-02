Louis Munteanu continuă să impresioneze în Superliga României, iar dubla reușită în victoria CFR-ului de pe stadionul "Francisc Neuman" l-a consolidat pe primul loc în clasamentul golgheterilor.



Forma excelentă a atacantului i-a determinat pe jurnaliști să-l întrebe pe antrenorul Dan Petrescu cât ar costa vârful de 22 de ani.



"Cât valorează Louis Munteanu în mintea ta?" Dan Petrescu a răspuns imediat



„Bursucul” nu a dorit să ofere un preț concret, dar a lăsat de înțeles că Munteanu valorează deja o sumă importantă.



„E o întrebare pe care trebuie să i-o puneți patronului, dar este clar că vorbim de foarte mulți bani”, a spus Dan Petrescu.



Antrenorul CFR-ului a vorbit și dspre importanța atitudinii atacantului, explicând că evoluția sa nu ține doar de talent.



„Mai sunt multe meciuri, are un talent incredibil în fața porții, asta știm. Dar nu asta e important, ci atitudinea. Atitudinea este total schimbată. El este un fotbalist extraordinar, marchează goluri, sper să o țină tot așa”, a spus tehnicianul.



Munteanu, lider detașat în clasamentul golgheterilor

Cu 16 goluri marcate în acest sezon, Louis Munteanu este pe primul loc în clasamentul golgheterilor Superligii, devansându-i pe Alexandru Mitriță (CSU Craiova) și Daniel Bîrligea (FCSB), ambii cu 12 reușite.



Clasament golgheteri Superliga:

1. Louis Munteanu (16 goluri)

2. Alexandru Mitriță (12 goluri)

3. Daniel Bîrligea (12 goluri)

4. Astrit Selmani (11 goluri)

5. Dan Nistor (10 goluri)



Dan Petrescu: "Am controlat meciul extraordinar de bine"



„Am controlat meciul extraordinar de bine. La Arad, nu cred că poate veni o echipă care să facă ce a făcut CFR astăzi. Eu îmi fac meseria. Deocamdată, nu am câștigat nimic, nu am realizat nimic. Sunt cinci echipe într-un punct. Că suntem pe primul loc sau pe locul doi, nu contează. Să nu uitați câte schimbări au fost la echipă din mai, de când am venit, până acum. Toți jucătorii au plecat și nu e ușor să creezi o echipă nouă. Acum va fi foarte greu să nu intrăm în play-off, sincer. Meciul viitor, la Iași, va fi unul extrem de dificil, mai ales din cauza terenului. La Iași va fi un teren greu și va fi datoria mea să îi țin pe jucători cu picioarele pe pământ”, a spus Dan Petrescu la finalul celor 90 minute.