”Câinii” sunt pe locul patru cu 27 de puncte la finalul celor 15 etape, la egalitate cu FC Argeș și la două puncte de următoarea clasată, Universitatea Craiova.



Primele două clasate, FC Botoșani și Rapid, sunt la cinci puncte de echipa pregătită de Zeljko Kopic, care are șanse la titlu în acest sezon, în opinia președintelui Andrei Nicolescu.



Andrei Nicolescu a spus echipele care se bat la titlu



Întrebat ce șanse are Dinamo la titlu în acest sezon, omul care conduce destinele echipei s-a limitat să spună că Dinamo face parte dintr-un grup de patru echipe cu pretenții, în care se mai află Universitatea Craiova, FCSB și Rapid.



„Cred că este într-un grup de patru echipe, unele cu mai multe pretenții datorită investiților și datorită modului de poziționare.



Dinamo este într-un grup de echipe care au ceva șanse anul ăsta. Nu e de ordine, sunt cele patru: Rapid, Craiova, FCSB și Dinamo”, a spus Andrei Nicolescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Dinamo arată bine și în acest sezon, poate prinde iar play-off-ul



Zeljko Kopic a venit la Dinamo în decembrie 2023 și a reușit să o salveze pe gruparea bucureșteană de la retrogradare, în urma barajului câștigat cu Csikszereda.



Antrenorul croat a surprins apoi după ce Dinamo a prins play-off-ul în stagiunea trecută și a terminat pe locul șase. În acest moment, Dinamo se află pe locul patru în Superliga după primele 15 etape, la șapte puncte de FC Botoșani, locul 1.

