Ce planuri are Sevilla cu Ianis Hagi! Anuntul facut de Mundo Deportivo si de ce ar putea REFUZA intr-un final Gica Hagi oferta spaniolilor

Revenit in Liga I, la Viitorul, dupa o perioada mai putin fasta la Fiorentina, in care nu si-a vazut implinit visul de a evolua in Serie A, cu exceptia unor aparitii de doar cateva minute, Ianis Hagi a reusit sa devina cel mai productiv fotbalist al campionatului romanesc. Ianis este jucatorul care a contribuit la cele mai multe goluri (reusite + assisturi) din Liga I in 2018.

Calificat si cu nationala U21 a Romaniei la Europeanul de anul viitor, din Italia, Ianis Hagi a starnit interesul unui club important din strainatate. Presa spaniola a scris recent ca Sevilla ar fi dispusa sa plateasca 3 milioane de euro in schimbul fiului lui Gica Hagi.

Mundo Deportivo: "Sevilla il considera un pariu de viitor"

Jurnalistii Mundo Deportivo au abordat si ei subiectul transferului lui Ianis Hagi la Sevilla, acestia dezvaluind si ce s-ar intampla la inceput cu tanarul mijlocas.

Potrivit acestora, Sevilla vede, la fel ca Fiorentina, in Ianis un pariu pentru viitor. Astfel, sansele ca el sa mearga in Andaluzia si sa intre direct in echipa sunt destul de mici.

"Pariul pe Hagi ar fi mai mult pentru viitor, avand in vedere ca este o optiune interesanta, la un pret nu foarte costisitor", scriu spaniolii de la Mundo Deportivo.

Pe langa Sevilla, Ianis este urmarit si de Standard Liege, echipa care l-a mai luat de la echipa lui Gica Hagi si pe Razvan Marin.