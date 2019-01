Barcelona i-a gasit inlocuitori lui Messi! Pustii minune din academie marcheaza super goluri! TOPUL celor mai frumoase executii!

FC Barcelona a publicat cele mai frumoase executii din weekend.

Barcelona pare un izvor nesecat de talente, iar in academia catalanilor se afla o multime de copii talentati, care viseaza sa ii calce pe urme lui Leo Messi. Clubul a publicat pe pagina de Twitter un TOP 5 al celor mai frumoase executii ale fotbalistilor sai, de la diferite categorii de varsta.

Reusitele pustilor minune le dau incredere oficialilor catalani ca nu vor resimti din plin momentul in care argentinianul se va retrage. La Masia produce super fotbalisti in fiecare in, multi dintre ei fiind promovati si in prima echipa. Printre executii se numara si o reusita direct din corner.