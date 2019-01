Barcelona, decizie de ULTIMA ORA in privinta antrenorului! Anuntul facut de presedintele clubului

Josep Maria Bartomeu a anuntat ce se intampla cu Valverde.

Presedintele clubului FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a garantat continuitatea antrenorului Ernesto Valverde pe Camp Nou, la fel si in cazul lui Jordi Alba.

''Valverde este si va fi antrenorul Barcelonei si sezonul viitor. Am vorbit cu el, am cazut de acord. Este un antrenor in care avem mare incredere. A facut o treaba grozava, este o persoana inteligenta, cunoaste bine sistemul de joc al Barcelonei si a gestionat meciurile intr-o maniera care ne place'', a declarat Bartomeu.

In ce il priveste Jordi Alba, Bartomeu a precizat ca ''va continua cu siguranta si lucram cu el pentru prelungirea contractului, pentru viitorii cinci ani. Este un jucator de care avem nevoie, este esential pentru jocul nostru. Nu am nicio indoiala ca va continua cu noi''.

Dupa 19 etape in La Liga, Barcelona este lider cu 43 puncte, 5 in plus fata de Atletico Madrid si 10 fata de Real Madrid si Sevilla FC. In Liga Campionilor, Barca o va infrunta pe Olympique Lyon in optimile de finala.