Surpriza TOTALA dupa golul de senzatie marcat in ultima etapa! Barcelona e gata sa dea 15 milioane pe un fotbalist de 32 de ani! Pe cine aduce

Barca e aproape de un transfer total neasteptat.

Uruguayanul Stuani e alesul lui Valverde pentru catalani. Atacantul in varsta de 32 de ani are clauza de reziliere 15 milioane de euro, iar Barcelona e gata s-o plateasca. Fotbalistul e incantat sa ajunga pe Camp Nou, iar sansele ca Girona sa-l convinga sa ramana sunt foarte mici, scrie Sport.es. In cazul in care vor fi detalii care vor impiedica afacerea, Barca a pregatit si un plan B: Giroud de la Chelsea.

Stuani a marcat un super gol in ultima etapa din La Liga, la 1-1 cu Alaves. Are in total 12 reusite in 17 etape! E pe 3 in clasamentul golgeterilor din Spania, dupa Messi (17) si Suarez (14).