Cârțu l-a desființat pe Rădoi: ”Bă, dar chiar nu ți-e rușine? Ce ne tot spui că ai bani? Ce, noi n-avem?”

După meciul cu FC Argeș, tehnicianul a vorbit deschis despre problemele de la club. I-a ”apărat” pe jucători și spune că a beneficiat, în tot acest timp, de încrederea patronului Mihai Rotaru, dar s-a arătat dezamăgit de atitudinea lui Cârțu. Președintele Universității Craiova l-a criticat dur pe Rădoi.

Sorin Cârțu: ”Bă, dar chiar nu ți-e rușine? Ce ne tot spui că ai bani? Ce, noi n-avem?”

„Nu vii tu să spui că am văzut alt meci. Bă, băiețică, tu mă înveți pe mine să mă uit la un meci? Eu am meciuri antrenate cât n-are el antrenamente făcute. Am meciuri antrenate în Divizia A, unde el nu știu câte o să facă, dacă are o asemenea atitudine nu știu pe la ce echipe o să-și facă treaba. Tu îmi spui mie că mă uit la alt meci? Bă, dar chiar nu ți-e rușine? Nu-ți dai seama ce vorbești?

Vine la toate flash-interviurile, că el are situație, că el are bani, că pleacă. Ce tot ne ameninți că pleci? Ce ne tot spui că ai bani? Ce, noi n-avem bani? D-aia te-am adus la echipa asta, ți-am dat cât ai cerut, 15.000 de euro, exact cât ai vrut tu. Noi te-am angajat pe tine ca antrenor, nu ca să ne explici nouă ce situație financiară ai tu”, a spus Sorin Cârțu, la Prima Sport.

Mirel Rădoi: ”Îmi pare rău că n-am reușit să ne calificăm”

Mirel Rădoi a rezistat aproape patru luni pe banca Universității Craiova, timp în care a bifat 21 de meciuri. Zece s-au terminat cu victoria oltenilor, cinci s-au încheiat la egalitate și șase au fost înfrângeri.

„Dacă așteptam până în decembrie, nu făceam altceva decât să ne păcălim singuri. Și eu, și echipa, și clubul. Îmi pare rău n-am reușit să ne calificăm în Cupă.

Lucrurile care se produc din interior... pentru mine este o problemă mare. Dacă cei din conducere se cred antrenori înaintea mea și fac analize, îi las pe dânșii să conducă", a spus Mirel Rădoi, după meciul de Cupă FC Argeș - Universitatea Craiova.