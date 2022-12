Înfrângerea din Cupa României, 1-2 cu FC Argeș, l-a făcut pe Mirel Rădoi (41 ani) să demisioneze de la Universitatea Craiova. Decizia antrenorului a fost surprinzătoare. La flash-interviu mărturisise că nu se gândește la plecare, ca la 5 minute să anunțe că viitorul său la gruparea din Bănie s-a încheiat.

Bogdan Lobonț, analiză dură despre lipsurile fotbalului românesc

Bogdan Lobonț (44 ani) nu vede situația de la Universitatea Craiova ca pe un caz particular. Fosstul portar al echipei naționale este de părere că cluburile din România nu au o strategie pe care să o urmeze pentru a-și îndeplini scopul final.

„Cred că nu cunoaștem absolut toate datele acestei situații. Ceea ce îmi spune mie această situație...denotă că nu este o programare de sus până jos, de la primul om în club până la ultimul om în club. Asta este o chestie generală în fotbalul românesc, nu doar la Craiova. Nu avem o viziune, nu suntem capabili sau conștienți că avem nevoie de timp să punem o viziune în practică în urma unei strategii. Rolurile nu sunt definite, nu se respectă. Pe urmă vine competența rolurilor și respectul dintre roluri.

Noi dacă am avea toată această structură care începe cu viziune, strategie și dezvoltarea acestei strategii cu oameni competenți, cu siguranță o să ne întoarcem unde am fost înainte și o să avem din nou rezultate în Europa, că noi acolo vrem să ajungem. Să ne batem din nou cu cei mai buni cum ne-am bătut în trecut”, a declarat Bogdan Lobonț la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Discursul furibund al lui Sorin Cârțu, după plecarea lui Mirel Rădoi

După meci, tehnicianul a vorbit deschis despre problemele de la club. I-a ”apărat” pe jucători și spune că a beneficiat, în tot acest timp, de încrederea patronului Mihai Rotaru, dar s-a arătat dezamăgit de atitudinea lui Sorin Cârțu.

Președintele Universității Craiova a ținut să-i dea o replică tăioasă lui Rădoi, deranjat fiind de declarațiile antrenorului care l-a ironizat spunând că „s-a uitat la alt meci”.

„Vreau să spun că în această seară am trăit cea mai mare decepție din cariera mea. Un atac cu talpa din partea unuia la care am ținut fantastic de mult. Și îmi pare rău că am investit multe sentimente pentru Rădoi.

Sunt total surprins! E ultima dată când vorbesc despre el. Nu vreau să-i mai aud nume, nu vreau să-i mai pronunț numele, el la fel, să facă abstracție totală de mine. Să nu mă mai menționeze niciodată! E o mare dezamăgire pentru mine! Să încerci să muți atenția de la nereușitele tale într-o parte la care n-ai niciun fel de... argumentele lui sunt total neadevărate. Când am analizat jocul lui Rădoi vreodată? Sunt surprins de atitudinea lui.

După partida cu FC U, ne-am întâlnit la club și am stat aproape două ore de vorbă. O întâlnire cât se poate de amicală. Nici n-am discutat despre partida cu FC U. Discuția a fost pentru cele trei partide care urmează, meciul de Cupă, era obiectivul de a merge mai departe și de a câștiga Cupa. Și celelalte două meciuri din Liga 1.

Sunt Sorin Cârțu, mi-am câștigat dreptul să vorbesc despre fotbal. Nu vii tu să-mi spui că mă uit la alt joc! Bă, băiatule, eu știu să fac analiza. Când mă uit la un joc, înțeleg foarte multe. El n-are antrenamente făcute câte meciuri am eu antrenate în Liga 1.

Vorbești în felul ăsta, lipsă de respect? A zis că-mi dă "badge-ul", să antrenez. Nu mă interesează să antrenez! Din 2016 am spus. Puteam să antrenez, dar starea mea emoțională nu mi-a mai permis. De la președinție trec să antrenez iar? Cum?

Niciodată nu m-am implicat! N-am fost la patru antrenamente ale lui Rădoi. Antrenamentele la care am fost erau deja începute. La fel m-am comportat cu toți antrenorii. N-am vrut ca prezența mea acolo să le creeze vreun stres. De asta nu m-am dus la antrenamente, să nu creez o problemă.

Față de ce ai făcut în această seară, mi-e rușine de prestația ta la televizor, Mirel! Te-am iubit atât de mult! Sunt într-o stare de dezamăgire”, a spus Sorin Cârțu la Digi Sport.