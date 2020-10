Cartea de MILIOANE a lui Becali! Ce planuieste sa faca in iarna, daca Man si Coman nu vor fi vanduti pe sume RECORD pentru Romania

Gigi Becali a disparut din spatiul public de aproape doua luni, dar ramane implicat in viata clubului pe care il conduce.

Becali a refuzat toate ofertele primite in aceasta vara pentru Man si Coman. Vrea 30 de milioane de euro pentru amandoi. Echipe din Anglia, Olanda, Italia, Franta, Portugalia si Rusia s-au interesat de vedetele FCSB. Cele mai importante nume: Atalanta, Monaco, Sporting, Feyenoord si Norwich.

MM Stoica a dezvaluit recent ca Becali le-a marit salariile lui Man si Coman. Alaturi de ei, Morutan a primit un bonus si la fel se va intampla cu Tanase. Conform informatiilor www.sport.ro, Becali invita cluburile interesate sa faca oferte pentru cei mai importanti doi jucatori ai sai in ianuarie, dar are si un plan B. Patronul FCSB intentioneaza sa umble din nou la salarii in eventualitatea in care Man si Coman nu se vor pleca. Becali e sigur ca cei doi vor avea o cota si mai mare la finalul sezonului, desi e constient ca ratarea calificarii la Euro nu-i ajuta strategia de marketing. Becali le-a transmis impresarilor care au venit cu oferte ca eforturile lor sunt inutile daca nu gasesc un club pregatit sa ii propuna cele 15 milioane pe care le-a stabilit drept pret fix de vanzare.