Echipa pregătită de Elias Charalambous a neglijat campionatul, ca să obțină accederea în faza principală a competiției UEFA Europa League, după ce a câștigat ”dubla” cu Aberdeen (5-3).



În Superliga României, roș-albaștrii au bifat o singură victorie, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și patru eșecuri în nouă etape desfășurate în sezonul regulat.



”Care este punctul forte al lui Gigi Becali?” MM Stoica nu a stat pe gânduri: ”E un lucru fantastic”



Întrebat despre punctul forte al lui Gigi Becali, patronul lui FCSB, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei en-titre, a sugerat că milionarul din Pipera se pricepe foarte bine la vândutul jucătorilor.



De-a lungul anilor, Gigi Becali a încasat bani importanți pe plecările unor jucători precum Dennis Man (12,6 milioane de euro de la Parma), Nicolae Stanciu (11 milioane de euro de la Anderlecht) sau Vlad Chiricheș (9,5 milioane de euro de la Tottenham).



”(n.r. Care este punctul forte al lui Gigi Becali?) Faptul că niciodată nu regretă ceva ce a făcut greşit. Faptul că niciodată nu vine să spună 'dom’le, câţi bani am cheltuit…', pentru că el a cheltuit bani cu dezinvoltură.



Ştiţi foarte bine actele de caritate pe care le face. De aceea şi plăteşte, pentru că se grăbeşte, şi plăteşte sume mai mari pentru jucători în momentul în care îi achiziţionează decât ar putea dacă ar negocia intens şi ar pierde foarte mult timp. În schimb, ce are fantastic este că vinde foarte, foarte bine.



A vândut jucători – nu o să dau nume – dar i-a dat pe milioane multe, cu mai mult decât dublu preţului cu care ştiam eu că i-ar fi vândut, doar pentru că a simţit, fiind un comerciant încă din copilărie, că există loc de bani foarte mulţi în tranzacţiile respective”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

