UTA a învins Hermannstadt, 1-0, are cinci puncte din primele trei etape, interval în care a rămas neînvinsă cu U Cluj (1-1) și Univ. Craiova (3-3).



De ce ar putea visa UTA la o intrare puțin probabilă în play-off la finalul sezonului regular?

Adi Mihalcea, într-un moment optim al carierei



Imediat după finalul unui sezon 2024/2025 chinuitor cu Mircea Rednic pe bancă, presărat cu conflicte între antrenor, conducere și fani și cu rezultate oscilante pe teren, șefii de la UTA s-au îndreptat spre Adrian Mihalcea, artizanul unei salvări miraculoase de la retrogradare cu modesta Unirea Slobozia.



Seduși de modul în care fostul atacant a navigat printre problemele financiare și a ținut Slobozia în prima ligă, decidenții de la UTA au mers pe mâna unui antrenor încă tânăr, 49 de ani, dar care a acumulat o experiență suficientă la echipe mici din fotbalul românesc și care pare gata de trecerea la următorul nivel.



Înzestrat tactic, un bun motivator și capabil să lucreze sub presiune, Mihalcea a intrat în al 12-lea an ca antrenor în fotbalul românesc, perioadă în care s-a școlit în ligile inferioare, i-a fost antrenor secund lui Cosmin Contra la echipa națională și a prins experiență în SuperLigă. Acum, impresia primelor meciuri e că UTA lui Mihalcea stă bine fizic și are calitate în joc.