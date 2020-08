Cand visele devin realitate: de la o poza cu idolul, la adversari in Liga 1

Decizia FCSB de a miza pe cat mai multi juniori din propria academie in ultimele meciuri din Liga 1 a surprins pe multi, insa proiectul echipei ros-albastre incepe sa prinda din ce in ce mai mult contur.

Transferuri pe banda rulanta, jucatori care au prins deja meciuri in ligile inferioare sau tinere talente gata sa explodeze se afla in loturile de juniori ale FCSB-ului, cantonate la o baza in care s-au investit peste trei milioane de euro in ultimii trei ani.

Din ce in ce mai multi tineri au aparut pe foaia de joc la meciurile FCSB-ului, echipa ros-albastra avand chiar si zece jucatori pe teren la meciul cu Medias care indeplineau regula U21. Daca Ovidiu Perianu, Adrian Nita sau Cristi Dumitru evoluasera deja pe parcursul sezonului, alte nume noi au devenit certitudini pentru echipa ros-albastra.

Unul dintre aceste nume este si Andrei Pandele, capitanul nationalei Romaniei U17. Pandele, un mijlocas central de doar 17 ani, si-a vazut visul indeplinit la meciul cu CFR. Daca in urma cu cativa ani, atunci cand Alex Chipciu era liderul echipei care cucerea trei titluri la rand, iar FCSB era invincibila in Romania, Pandele se bucura pentru o poza cu idolul sau, acum mijlocasul FCSB-ului a fost chiar rivalul lui Chipciu pe teren, in esecul echipei bucurestene, scor 0-2, de vineri cu CFR Cluj.

Nu doar Pandele reprezinta viitorul FCSB-ului. Ovidiu Perianu, considerat de multi un jucator de profilul lui Mihai Pintilii, este capitanul nationalei U19 care va evolua pe teren propriu la turneul final Euro U19, organizat de Romania, in timp ce Nita sau Alexandru Pantea fac si ei parte din lotul U17, unde Pandele este capitan.

Adrian Costeiu

adrian.costeiu@protv.ro