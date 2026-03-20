Rednic a fost prezent joi seară pe Arena Națională, la Dinamo - Universitatea Craiova 0-1, iar la capătul celor 90 de minute a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media aflați la stadion.

”Când vă revedem pe bancă?” Mircea Rednic a răspuns pe loc și a dezvăluit: ”Ultima ofertă de la ei a fost”

Tehnicianul a dezvăluit că își pregătește revenirea pe bancă și că a avut trei oferte din Superliga României în actuala stagiune, după ce a rămas liber de contract.

”(n.r. Când vă revedem pe bancă?) Cât mai repede! Nu din vară, cât mai repede. (n.r. În Liga 1?) În Liga 1 am avut trei oferte, ultima a fost de la Sibiu”, a spus Mircea Rednic.

Rednic a antrenat-o pe Standard Liege pentru cinci meciuri. La belgieni, tehnicianul a înregistrat o medie de 1,4 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Rednic, prezent la Dinamo - Craiova

După ce au pierdut ultimul meci din campionat, scor 2-3 cu Rapid, ”câinii” au primit vizita celor de la Universitatea Craiova. Chiar dacă nu s-au bucurat de o asistență pe măsura așteptărilor, în loja stadionului și-a făcut apariția un fost antrenor al echipei.

Mircea Rednic (63 de ani), antrenorul care a adus ultimul titlu la Dinamo, în sezonul 2006-2007, a urmărit de pe stadion meciul echipei lui Zeljko Kopic, alături de Ioan Andone (66 de ani), și el fost campion cu echipa din ”Ștefan cel Mare”.

”Puriul” este liber de contract de mai bine de șapte luni, după despărțirea de Standard Liege. Recent, acesta și-a manifestat intenția de a reveni în fotbal.