Toți atacanții convocați de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia de pe 26 martie au fost titulari: Daniel Bîrligea și David Miculescu de la FCSB și Marius Coman de la UTA Arad.

Marius Coman, doar o repriză în FCSB - UTA

Prima repriză a meciului a avut ocazii importante la ambele porți, însă nicio echipă nu a reușit să deschidă scorul.

Cea mai mare oportunitate a primei reprize i-a aparținut lui Marius Coman în minutul 13, când Țuțu a pasat în careul roș-albaștrilor, mingea a fost deviată și a sărit la Marius Coman, care a șutat în blocajul lui Matei Popa.

Marius Coman a rămas însă doar o repriză pe teren, pentru că, la pauză, probabil pentru a-l menaja pe atacant, Adrian Mihalcea a decis să îl înlocuiască cu Flavius Iacob.

După pauză, FCSB a reușit să deschidă scorul prin David Miculescu, prezent și el în lotul României, care a marcat după o pasă de excepție a lui Darius Olaru.

Cum arată lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).