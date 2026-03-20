”U” Cluj a făcut anunțul despre Coubiș: ”Mult succes!”

Selecționata lui Mircea Lucescu are la finalul lunii un meci de totul sau nimic cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă prima reprezentativă va trece de selecționata Turciei, atunci tricolorii vor întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului programat pe 31 martie, 21:45).

Mircea Lucescu a anunțat astăzi lotul pentru barajul cu Turcia, iar printre convocați apare și numele lui Andrei Coubiș, care are o apariție la România U21, două la U20 și nouă la U19.

”U” Cluj, clubul care l-a adus pe Coubiș de la Sampdoria sub formă de împrumut în această iarnă, a anunțat și ea convocarea fotbalistului la echipa națională a României.

”Convocare în premieră la naționala mare pentru Andrei Coubiș 🇷🇴 Fundașul nostru face parte din lotul României pentru duelul cu Turcia de pe 26 martie 

Mult succes, Andrei!”, a scris ”U” Cluj.

Cum arată lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

