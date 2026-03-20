Selecționata lui Mircea Lucescu are la finalul lunii un meci de totul sau nimic cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă prima reprezentativă va trece de selecționata Turciei, atunci tricolorii vor întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului programat pe 31 martie, 21:45).

”U” Cluj a făcut anunțul despre Coubiș: ”Mult succes!”

Mircea Lucescu a anunțat astăzi lotul pentru barajul cu Turcia, iar printre convocați apare și numele lui Andrei Coubiș, care are o apariție la România U21, două la U20 și nouă la U19.

”U” Cluj, clubul care l-a adus pe Coubiș de la Sampdoria sub formă de împrumut în această iarnă, a anunțat și ea convocarea fotbalistului la echipa națională a României.

”Convocare în premieră la naționala mare pentru Andrei Coubiș 🇷🇴 Fundașul nostru face parte din lotul României pentru duelul cu Turcia de pe 26 martie

Mult succes, Andrei!”, a scris ”U” Cluj.