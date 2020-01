"De ce a venit? De dragul lui Becali?" L-a facut mercenar in direct la TV! Un fost jucator de la FCSB, distrus dupa ce a lansat un atac la adresa lui Gigi Becali! Declaratiile momentului

Helmuth Duckadam s-a enervat pe un jucator de la FCSB.

Presedintele de imagine al celor de la FCSB, Helmuth Duckadam, ii da replica fostului jucator al ros-albastrilor, Ioan Hora. Acesta a declarat ieri ca la FCSB orice ai face, nu e ce trebuie, iar niciun antrenor nu va putea sa faca ceea ce vrea la echipa.



"E urat. Jucatorii cand vin, o fac pentru bani, nu vin de dragul FCSB. El a venit din Turcia. Daca juca bine acolo, ramanea in Turcia. Daca ai sange in instalatie, spune asta cand esti la echipa. Spune atunci ca nu te baga autorul, cand pleci. De ce spui acum?

"El stia ce-l asteapta la FCSB. De ce a venit? De dragul lui Becali? Ai venit, ai luat bani.. Cand dadea gol, il laudam. Daca juca bine, ce sa fac? Banii i-a luat? A plecat cu bani? Acum critici. Daca nu-ti place cineva, spune pe moment. Nu-mi place asta. Nu a spus atunci ca poate s-a gandit ca nu primeste salariul. Eu, daca plec acum, nu voi zice nimic rau de patron", a declarat Duckadam, la digi.

Declaratiile care l-au enervat pe Helmuth Duckadam

"Am plecat in conditii normale de la FCSB. Agentul meu a vorbit cu domnul Becali, nu am vorbit eu personal. Niciodata un antrenor nu va putea face ce vrea la FCSB. Orice jucator era afectat. Pai tragi o saptamana, doua, trei, dar apoi te lasi pe o ureche. Orice ai face nu e ce trebuie",a declarat Ioan Hora, la gsp.