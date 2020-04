"Campionatul se va relua si Craiova poate castiga titlul!" Anuntul plin de incredere facut de jucatorul oltenilor 

Florin Gardos ii linisteste pe fanii Craiovei. Oltenii sunt pe 3, dupa CFR si FCSB.

Gardos nu concepe ca titlul sa se acorde la masa verde.

"Nu mi se pare o varianta ok, cel putin in conditiile actuale nu, pt ca eu cred ca vom incepe sa jucam fotbal in luna iunie", a declarat Florin Gardos.

Cu cel mic pe cap, Gardos nu se plictiseasca acasa si asteapta Pastele.

"Nu ma omor cu mielul si cu preparatele de Pasti, la noi in zona se face o sunca afumata care mie imi place", a adaugat Gardos.

Gardos se uita la filme, dar si la meciurile care i-au marcat cariera.

"Steaua - Ajax a fost unul dintre cele mai frumoase din cariera. Mi-as fi dorit sa fiu tenismen daca nu eram fotbalist. Imi place Djokovic si e evident ca o urmaresc pe Simona de fiecare data", a spus Florin Gardos.