Craiova sta bine cu banii! Echipa a publicat bilantul financar, iar Rotaru este pe plus 

Stiinta a fost profitabila in 2019.

"Din acest profit nu au fost scazute sumele platite pentru transferurile jucatorilor, acestea nefiind din punct de vedere contabil considerate cheltuieli, ci sunt considerate investitii", se mai arata in mesajul oltenilor.

Potrivit comunicatului trimis de clubul din Banie, "Stiinta" a obtinut in anul 2019 un profit de 1.263.586 euro.

E anul in care Mitrita s-a transferat la New York. Fotbalistul nationalei traieste visul american in MLS. El si-a impresionat fanii cu privelistea pe care o are de la geamul casei sale.

Si catelul lui Mitirta e vedeta, fratii lui au ramas in Romania.

Tot in America vrea sa ajunga noul Mitrita al Craiovei, Mihaila.

"Am vorbit si cu Mitrita, sa merg la el in vacanta si sa mergem la el acolo", a spus Mihaila.