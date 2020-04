Se termina era Florin Gardos in Liga 1? Fotbalistul si-a stabilit viitorul in plina pandemie! Ce are de gand la vara dupa ce ii expira contractul cu Craiova

Florin Gardos a vorbit despre viitorul sau in Liga 1.

Fundasul celor de la Craiova, Florin Gardos, a vorbit despre viitorul sau la club in plina pandemie de coronavirus. Contractul jucatorului expira in vara acestui an si a vorbit despre posibilitatea prelungirii contractulu cu oltenii.

"Nu am discutat dspre prelungire nimic. Nici nu m-am gandit ca va veni vreo oferta in aceasta perioada. Vreau sa inceapa toata treaba cat mai repede. Sa imi fac pregatirea fizica, poate mai apuc sa joc prin meciurile amicale si dupa sa vedem ce o sa fie si ce optiuni o sa am. Nu sunt intr-o situatie prea grozava, pentru ca e 2-a accidentare grava. Mi-ar fi destul de greu sa prind un contract in strainatate si nu ma gandesc la campionate gen Kazahstan, Uzbekistan sau asa, nu se pune problema", a declarat Florin Gardos, la Digisport.