Statisticienii au refăcut calculele în cursa pentru play-off-ul Superligii României, dar și pentru lupta la titlu, după ce FCSB s-a impus în fața Universității Craiova.

Football Meets Data a făcut calculele în Superliga României

Experții de la Football Meets Data susțin că șansele celor de la FCSB de a ajunge în play-off au crescut semificativ după victoria cu Craiova. De altfel, FMD crede că Rapid, care se află acum pe prima poziție a clasamentului, are 21% șanse să câștige titlul.

”Șansele FCSB de a ajunge în play-off au crescut la 57% după victoria împotriva liderilor 🇷🇴 Universitatea Craiova!

După luni întregi în fruntea clasamentului, Universitatea Craiova a coborât pe locul 2, cu doar 1 punct obținut în ultimele 3 etape!

Rapid București a urcat pe primul loc în 🇷🇴 Superliga și are acum 21% șanse (+6%) să câștige titlul”, a precizat Football Meets Data.

