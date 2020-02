ANDONE, IN PERICOL?! Declaratiile antrenorului Astrei dupa a DOUA INFRANGERE consecutiva: "Este important ca patronul sa fie alaturi de echipa"

Antrenorul giurgiuvenilor a vorbit dupa cea de-a doua infrangere consecutiva a echipei sale. Bogdan Andone a declarat ca patronul echipei, Ioan Niculae, ar trebui sa fie alaturi de echipa in momentele acestea.

"Din pacate am pierdut meciul, nu am stiut sa gestionam bine repriza a doua, am facut schimbari ofensive, am riscat pe atac, stiam ca acest lucru ne va dezechilibra pe faza defensiva, nu am reusit sa punem presiune pe atac.

Nu avem nevoie decat de munca, atitudine si e obligatoriu sa castigam meciul de la Sibiu. Trebuie sa ne adunam, inca suntem pe pozitie de play-off.

Cu siguranta la un meci ca cel de astazi o executie sau sclipire de ale lui Budescu au lipsit. Ar fi fost nevoie de un jucator sa faca diferenta. Vom vedea care e starea lui Ionita.

Nu stiu daca urmeaza o discutie cu conducerea, vom vedea, e posibil oricand sa ai o discutie cu ei. Din pct meu de vedere echipa a incercat, a avut atitudine. E patronul echipei, poate spune orice, dar e important sa fie alaturi de echipa si jucatori, mai ales in aceste momente si ca echipa sa intre in play-off, nu cred ca e momentul sa se indeparteze de echipa", a declarat Bogdan Andone la finalul meciului.