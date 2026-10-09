Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a lansat acuzații grave la adresa a două persoane din staff-ul roș-albaștrilor, solicitând ca aceștia să fie demiși.

Mihai Stoica, reacție după acuzațiile aduse de Gheorghe Mustață

Mustață a acuzat faptul că Lucian Filip și Alin Stoica trag sforile în Academia FCSB și împing după bunul lor plac jucători în funcție de banii pe care aceștia îi primesc din partea părinților. De altfel, liderul fanilor FCSB a transmis că mulți dintre jucătorii de la echipele de juniori ale lui FCSB au ales să își încerce norocul în străinătate.

Mihai Stoica i-a dat replica lui Gheorghe Mustață și a transmis că, dacă se vor găsi dovezi pentru acuzațiile aduse de liderul Peluzei Nord, chiar el îi va demite pe cei responsabili, însă deocamdată totul rămâne la stadiul de zvonuri.

”Lucian Filip nu are legătură cu Academia. Ciapă e numele unui antrenor, dar nu e cumătrul nimănui. Alin Stoica a avut o generație care a spulberat tot ce a mișcat, până când am stricat noi echipa că am luat jucători. Au câștigat titlul, Cupa, Supercupa, iar, în meciurile importante, 5-1, 3-0. Pădurariu, de la 10 ani, Mihai Toma. Alin Stoica a avut ofertă să meargă la echipa națională de tineret, dar a rămas, este un antrenor de excepție. L-am luat la prima echipă. Charalambous l-a vrut la Levadiakos, la fel, i-am spus: «Te rog frumos, nu se pune problema, nu se poate să plece».

Mă simt vizat, pentru că vorbește despre Matei Pădure. Chiar vă rog să luați legătura cu tatăl lui Pădure. Fotbaliștii de până la 16 ani nu pot semna contracte, pentru că nu au voie. Înainte ca el să împlinească 16 ani, am discutat cu tatăl lui, pentru a-i arăta cât de mult mă interesează. Este un jucător excepțional. Patru ore am stat cu tatăl lui, l-am rugat să înțeleagă că acest băiat va beneficia de atenția noastră, că nu va fi antrenament la care să nu fie cu prima echipă, dar el a semnat cu Wolfsburg, nu putem opri copiii să semneze cu cluburi din străinătate.

Sunt foarte mulți fotbaliști care au plecat afară crezând că vor reuși și s-au întors. Nu că nu l-am gonit pe Matei Pădure, am făcut tot ce a fost cu putință pentru a-l ține. Ce jucători a scos Academia? Lixandru, Perianu, Pantea, Musi, 2005 și 2006 nu am putut să scoatem, 2007, Matei Popa, David Popa, Toma, Ricardo Pădurariu, 2009, Dăncuș, 2010, Avram, Pădure. Că se putea mai bine, sigur...

Nu există nicio probă. I-am zis clar lui Mustață, dacă există o probă că cineva din Academie a luat ceva, îl dau afară în secunda 1, dar nu există nicio probă. M-am săturat să aud părinți care spun: «Cât de bun e copilul, dar nu joacă». Singurul nume rostit de Mustață e Matei Pădure, dar am explicat ce se întâmplă. E posibil ca Mustață să aibă dreptate și să fie cineva care ia șpagă, dar trebuie să existe probe”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.