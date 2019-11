EXCLUSIV | "Budescu se distreaza in campionat cu orice adversar!" Regreta Becali ca a scapat prea usor de magicianul Astrei? "E mult peste nivelul campionatului!"

Dan Alexa a vorbit despre situatia lui Budescu si considera ca nu trebuie sa lipseasca de la echipa nationala.

Astra s-a impus ieri in fata celor de la Poli Iasi cu scorul de 4-0. Constantin Budescu a reusit doua goluri de senzatie pentru Astra. Fostul antrenor al girgiuvenilor, Dan Alexa, a vorbit despre meciul de aseara si despre executiile pe care le-a reusit Budescu.

"Astra arata foarte bine,. Am urmarit si meciul de asara, Budescu se distreaza in acest moment in Liga 1. Alibec a venit dupa o pauza si este intr-un moment bun. Astra are jucatori de calitate. Budescu a venit la inceput de pregatire si si-a pus amprenta asupra jocului. Pentru campionatul romanesc, Alibec si Budescu sunt cei mai buni jucatori pe care poate sa ii aiba o echipa.

Executiile de ieri ale lui Budescu nu sunt intamplatoare. Ce s-a intamplat ieri, se intampla la fiecare antrenament, o spun din cunostinta de cauza. Budescu este mult peste nivelul campionatului. El se distreaza cu orice adversar. Budescu merita sa joace la echipa nationala", a spus Dan Alexa la Pro X.

Dan Alexa: "Trebuie sa ii dam credit lui Pancu!"



Fostul antrenor de la Asta, a spus ca nu l-a contactat nimeni pentru a veni la Rapid si trebuie sa i se acorde credit lui Pancu in continuare.

"Voi stiti foarte bine parerea mea despre Rapid. in momentul cand am reusit promovarea, dupa care a venit chetia cu falimentul. Nu m-a cautat nimeni de la Rapid. Eu cred ca trebuie sa i se dea in continuare credit lui Daniel Pancu. Intr-adevar el este la inceput de cariera, dar trebuie sustinut", a mai spus Alexa.

Dan Alexa: "Cred ca va veni cineva care sa salveze clubul!"



Dan Alexa a vorbit si despre situatia de la Dinamo si este de parere ca sigur va veni cineva care sa investeasca la club.

"Nu stiu exact situatia clubului. Fotbalisitc, cred ca cea mai buna alegere a fost aducerea lui Dusan Uhrin. Cred ca Dusan poate sa faca performanta la Dinamo, au fost foarte inspirati ca l-au adus pe el. Ar mai trebui niste jucatori pentru playoff. Bataia la play-off este foarte stransa. Se bat 4 echipe pe 2 locuri. Va fi o lupta grea pentru Dinamo. Au si un program greu, dar Dinamo este pe plus cu Dusan. Eu cred ca se vor gasi solutii de a se salva clubul. Chiar daca Negoita nu va putea sa sustina in continuare clubul, cu siguranta se va gasi cineva care sa preia clubul", a mai adaugat Alexa.