BREAKING NEWS: TRAGEDIE in fotbal! Jucatorul trimis de AS Roma in Romania a murit la 21 de ani! Anunt socant

Joseph Bouasse, camerunezul care a fost in probe la U Cluj, a murit luni in urma unui stop cardiac.

"O veste tragica pentru lumea fotbalului. Joseph Perfection Bouasse Ombiogno, nascut in 1998, cu un trecut la Roma, a murit.", a aparut pe site-ul Serie B News.

Povestea sa a marcat pe toata lumea. A sosit in Italia ca emigrant, iar Roma l-a luat sub aripa sa in 2016, ca in 2017 sa fie imprumutat la Vicenza. In luna februarie a acstui an a dat probe in Romania, unde nu a fost acceptat. A jucat pe postul de mijlocas.

"AS Roma plange moartea fostului jucator Joseph Perfection Bouasse Ombiogno si este aproape de cei dragi ai si in aceste momente grele.", a fost mesajul echipei.