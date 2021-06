BREAKING NEWS! Tamas, presedinte la Voluntari?! Primarul orasului a facut anuntul momentului: "I-am spus de acum doua saptamani asta!" 

Gabriel Tamas (37 ani) se gandeste sa se retraga din fotbal.

Fundasul s-a salvat de la retrogradare cu Voluntari, insa ia in calcul retragerea din fotbal. Desi ar vrea sa agate ghetele in cui, Tamas ar putea ramane in continuare la Voluntari, acolo unde primarul i-a facut o propunere incredibila.

Florentin Pandele a dezvaluit ca il va propune pe Tamas in functia de presedinte executiv al clubului de fotbal.

"Pentru ca l-ati avut pe Gabi Tamas mai devreme la microfon, va spun acum in premiera un lucru. In momentul in care am auzit ca il aduce pe Gabi Tamas, va dau cuvantul meu de onoare ca m-am speriat. Nu le-am spus colegilor, pentru ca aveam o imagine deformata despre el, prin ce a fost prezentat la televizor, anumite intamplari nefaste pentru el.

In aceste luni, de cand este la Fotbal Club Voluntari, am descoperit un om extraordinar si o spun acum, dupa ce ne-am salvat de la retrogradare. Un om care a reusit sa fie un liant si sa stabileasca un echilibru in echipa, in urma cu doua saptamani, il puteti intreba. Am discutat cu el si i-am zis ca voi ruga Consiliul de Administratie sa analizeze, din punct de vedere legal, daca se poate sa i se faca o propunere sa ramana in conducerea clubului.

Noi am reusit sa performam in doua discipline, cu toate ca in clubul sportiv avem 14 discipline. Il avem presedinte pe Ioan Andone, voi propune Consiliului de Administratie si Consiliului Local, ca Ioan Andone sa devina presedintele Consiliului Consultativ pe tot ce inseamna sport in Voluntari si il voi ruga pe domnul Ioan Andone sa accepte sa fie functia suprema in tot ceea ce tine sport in orasul nostru.

Lui Gabi Tamas i-am spus acum doua saptamani, ca daca ne salvam de la retrogradare, imi doresc sa fie presedinte executiv al lui Fotbal Club Voluntari", a spus Florentin Pandele pentru Digi Sport.