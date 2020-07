"Nu ma intereseaza cine ia titlul, nu-mi pasa. Dar Craiova e peste toate din playoff!" Croitoru, SCOS din minti de Avram! Ce a spus dupa 0-1 cu CFR

Croitoru e furios dupa infrangerea cu CFR!

Antrenorul Botosaniului crede ca echipa sa ar fi meritat mai mult la Cluj. Croitoru e suparat pe centralul Marius Avram, despre care spune ca a dat penalty degeaba pentru CFR in finalul primei reprize.

"Am facut un joc bun, cu o echipa foarte buna. Meciul trecut am avut penalty clar. Cu Steaua m-a nenorocit Avram, i-am zis, a spus ca n-am dreptate. I-am amintit azi... A spus ca asa e. Apoi uitati ce-a facut. Penalty-ul de azi e inventat. Maniera e numai intr-un sens! E prea mult! Sunt niste regulamente... sunt mai multe, nu e doar unul. E normal sa apara probleme din cauza coronavirusului. Altcineva ne-a facut sa pierdem meciul de azi, meritam mai mult. Am bagat CFR-ul in jumatatea ei, dar nu am reusit sa castigam. Ne jucam sansele pana la capat, am reusit ceea ce multi nu sperau. Locul 5 e peste asteptarile multora.

E meritul jucatorilor, au facut o performanta. La anul ne va fi mult mai greu. E greu sa joci impotriva altor echipe mai pregatite. In cazul in care vom vinde jucatori, vom si aduce. De dat afara, nu dau. De ce? Imi doresc sa repetam aceeasi performanta de anul asta. Mai am 3 jucatori care vor veni, dar cand vor semna o sa-i afle toata lumea. Vom avea o vacanta scurta, apoi ne asteapta un tur de campionat si un prim tur in Europa. Ca joc, Craiova e peste toate echipele in momentul asta", a spus Croitoru.