Proiectul „Dinamo Socios” nu a murit! Cum ar putea sa functioneze clubul fara patron, dar cu zeci de mii de membri cotizanti

Asociatia Dinamovisti Pentru Dinamo nu a renuntat la ideea de a prelua clubul de la Ionut Negoita.

Pe 19 ianuarie 2018, un grup de suporteri dinamovisti din care facea parte actorul Razvan Oprea si care era sustinut de Cornel Dinu a rezervat, la Ministerul Justitiei, numele Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo. Grupul voia sa inchege o miscare dinamovista de tip „socios”, care sa stranga la un loc cateva mii sau zeci de mii de membri cotizanti si care sa rascumpere clubul de la Ionut Negoita, actualul actionat majoritar, iar apoi sa il finanteze si sa administreze fara un „patron” unic. Apoi a depus cerere, la Judecatoria Cornetu, pentru a obtine personalitate juridica pe aceasta denumire. ADPD se afla deja in discutii avansate cu mai multi oameni de afaceri dispusi sa cotizeze pentru cauza lor, dar si cu cateva companii puternice care sa se alature proiectului ca parteneri.

Insa, pe 19 martie 2018, un nucleu al suporterilor din Peluza Catalin Hildan, ramasi pe dinafara in noul proiect, au cerut si ei, la Ministerul Justitiei, rezervare pentru exact acelasi nume, Societatea Dinamovisti Pentru Dinamo SRL. Desi softul MJ nu permite doua rezervari pe acelasi nume, in mod inexplicabil, SCPD a obtinut-o si depus cerere de acordare a personalitatii juridice la Judecatoria Sectorului 2.

Pe 6 februarie 2019, dupa scoaterea din cauza a intervenientului in nume propriu Paul Eduard Popescu si dupa 6 termene, Judecatoria Cornetu a concluzionat ca „admite cererea petentei. Acorda personalitate juridica petentei Asociatia Dinamovisti Pentru Dinamo. Dispune inregistrarea petentei in Registrul Special al Asociatiilor si al Fundatiilor aflat la Judecatoria Cornetu. Dispune comunicarea prezentei incheieri catre organul financiar local si catre Ministerul Justitiei dupa ramanerea definitiva. Respinge cererea de interventie voluntara principala formulata de intervenienta Dinamovisti Pentru Dinamo SRL, ca neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 5 zile de la pronuntare, pentru partile prezente sau de la comunicare, pentru partile lipsa, cererea de apel urmand a fi depusa la Judecatoria Cornetu, cercetata in camera de consiliu si pronuntata in sedinta publica, astazi, 06.02.2019”.

Razvan Oprea, infocat fan dinamovist si actor la Teatrul National din Bucuresti, devenit cunoscut publicului larg dupa aparitia in serialele tv "Mondenii" si „Atletico Textila”, a vorbit pentru Sport.ro despre proiectul ADPD, printre fondatorii careia de afla, si greutatile intampinate de asociatie.

„Am castigat procesul, Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo are toate drepturile sa inceapa sa lucreze asa cum s-a vrut de la inceput. Dar a durat ceva, 1 an de zile. Am castigat, pentru ca aveam legea in mana, dar proiectul a fost dat inapoi enorm de aceasta intarziere. Nu vreau sa speculez, dar cred ca aceasta a fost si intentia, sa nu avem continuitate. Proiectul nu e ingropat, dar s-a vrut ingroparea lui din multe puncte de vedere si din multe parti. Astazi nu va pot spune nimic nou, dar in viitorul foarte apropiat o sa avem niste noutati. Suntem ambitionati si vrem sa incercam pana la capat. Cand si daca nu s-o mai putea, o sa vedem.

Eu am ramas uimit ca baietii din galerie nu au venit alaturi de noi. Au vrut sa fie impotriva noastra, nu cu noi. Cu siguranta ca Dinamo era in alta situatie acum, daca veneau alaturi de noi. Puteau sa si conduca proiectul asta. Eu sunt actor, am o cariera, ceilalti din asociatie sunt la fel, nu aveam de gand sa fiu presedinte de club sau patron, sa tai si sa spanzur la Dinamo sau sa fiu suporterul nr. 1. Eu le-am propus de la inceput sa vina alaturi de noi, daca voiau sa fie sufletul Noului Dinamo, puteau sa fie printre promotorii acestui proiect, cand era la inceput. Insa au vrut sa distruga proiectul, dar nu au reusit, desi au avut alaturi de ei o mare firma de avocatura si au platit niste avocati importanti. Noi cunoastem legea si, cu un avocat simplu, i-am facut praf. Nu stiu ce onorariu au avut avocatii lor, dar noi, cu banii din buzunarul meu si al lui Bogdan Pancu, cu 3 lei si cu legea in mana, am castigat procesul.

In acest an scurs, ne-am dat seama inca o data, daca mai trebuia, ca fotbalul din Romania, cu patroni, investitori, actionari majoritari, salvatori, cum vreti sa le spuneti, e falimentar, e mort din fasa. Orice patron va veni la orice echipa din Romania, in afara de a cheltui bani in gol sau a scoate bani din lucruri care nu au legatura cu performanta, nu are ce sa faca. Modelul asta de afaceri cu un om providential, care vine cu ceva bani, ia toate deciziile si isi face poftele, e falimentar complet.

Peste tot in lume, fotbalul produce bani pentru fotbal, nu produce profit pentru patroni. Fotbalul este un fenomen social si trebuie sa fie non-profit. Cine vrea profit sau profit rapid sa se indrepte spre alte directii, pentru ca fotbalul nu e pentru profit. Fotbalul nu e business pur, nu trebuie sa imbogateasca pe nimeni. Fotbalul si sportul cheltuie bani, nu produc bani. Fotbalul produce altceva in societate: emulatie, modele, moralitate, pasiune, sanatate. Sportul are un aport urias in societate, daca nu e privit ca o afacere. Champions League produce bani, dar tot pentru fotbal, ei se intorc in stadioane, academii, muzee, transferuri...

Asta, cu fotbalul care produce profit, este pentru prostii din Romania, care nu inteleg mai departe de maldarele de bani si de ecranul televizorului. De asta nu il ajuta nimeni nici pe Gica Hagi, pentru ca el vrea ca Viitorul sa fie SA sau SRL. El are un ONG acolo, care lucreaza foarte bine, dar vrea sa vanda actiuni si sa il transforme in afacere”, a declarat Razvan Oprea pentru Sport.ro.