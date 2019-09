BREAKING NEWS: Raspunsul FINAL al lui Lucescu dupa discutiile cu Rapid! Ce spune de inlocuirea lui Pancu

Lucescu a fost deranjat de zvonurile aparute in ultimele zile in legatura cu posibila sa numire la Rapid.

Antrenorul spune ca n-are nicio intentie sa-i ia locul lui Daniel Pancu, fata de care isi arata sustinerea totala

Lucescu: "Nu vin la Rapid! Nu ma cunoasteti deloc? Pancu e ca un fiu pentru mine

Lucescu lasa de inteles ca nu va accepta nicio oferta din Romania, indiferent de valoarea sau numele echipei care incearca sa-l atraga.

"Nu se pune problema. Niciodata nu voi veni sa-i iau locul unui antrenor tanar, cu atat mai mult cu cat e vorba de Daniel Pancu, e ca si copilul meu. Este un rapidist pursange. Tin foarte mult la el, cum sa-i fac eu asa ceva? Nu ma cunoasteti? Eu toata viata am avut un tel din promovarea tinerilor. Ii tin pumnii lui Daniel Pancu si ii doresc sa promoveze Rapidul. Sunt convins ca va reusi acest lucru. In acest moment, vreau sa pun capat tuturor speculatiilor: nu merg la Rapid nici azi, nici maine, nici peste 10 ani.

E practic imposibil sa mai antrenez in Romania. Am ajuns la un nivel si nu vad cum as putea gasi o echipa in campionatul nostru unde sa vin si sa incep un proiect. Rapid si Dinamo vor ramane mereu in sufletul meu, dar am alte planuri, iar campionatul din Romania nu e printre ele. Nu vreau sa ma considerati arogant, nu vreau sa se speculeze in niciun fel declaratiile mele. Ma vedeti pe mine, la varsta mea, sa fiu injurat sau scuipat pe stadioanele din Romania? Sincer, nu cred ca mi se mai potriveste asta, cu tot respectul pentru fotbalul romanesc", a spus Lucescu pentru Fanatik.