"Va prelua 50 % din actiuni!" Se pregateste o revenire in forta! Rapid va fi preluata de un MILIONAR hotarat sa ii promoveze pe giulesteni in Liga 1! Anunutul momentului

Un milionar va prelua 50% din actiunile clubului Rapid.

Rapid vrea neaparat sa promoveze in acest sezon in Liga 1, iar la nivelul conducerii urmeaza sa se produca anumite schimbari. Potrivit Prosport Liviu Goncea, cel poreclit "milionarul KIA", va prelua 50% din actiunile giulestenilor.

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache a confirmat faptul ca Liviu Goncea va prelua 50 la suta din actiunile Rapidului, iar semnarea actelor este o chestiune de timp.

"Ca sa inchei orice discutie, Primaria Sectorului 1 nu a dat niciun ban la Rapid. Bani la Rapid aduc prietenii mei. Victor Angelescu este unul dintre ei, iar Liviu Goncea, actionarul de la KIA, va fi unul dintre actionarii majoritari. Va semna actele in septembrie sau octombrie, e o chestiune de timp, un acord de preluare a 50 la suta din actiuni. Deci 50 la suta sunt la Victor Angelescu, iar 50 la suta vor fi la Liviu Goncea. Ei vor fi cei doi actionari ai clubului Rapid, amandoi sunt prietenii mei. Cu Liviu Goncea ma cunosc de peste 40 de ani", a spus Dan Tudorache pentru Prosport.

Goncea are noua conturi in lei euro si dolari, in valoare totala de 4.439.584 lei, aproximativ 730.000 de euro. Liviu Goncea detine 51% din actiunile Mit Motors International si KIA Romauto, 3 terenuri intravilane in Bucuresti si Sinaia si o casa de vacanta in Sinaia, potrivit declaratie de avere din iunie 2019.

In acest moment, Rapid se afla pe pozitia a cincea in clasamentul Ligii a doua, cu 13 puncte dupa 7 etape. Etapa viitoare, echipa antrenata de Daniel Pancu va juca pe teren propriu impotriva celor de la SCM Buzau, formatie care se claseaza pe pozitia a doua.