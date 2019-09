Anunt SOC la Rapid: se MUTA pe stadionul Dinamo! Cum au ajuns giulestenii sa joace ACASA pe terenul rivalei

Rapid va juca duminica, la 12:30, impotriva Gloriei Buzau pe stadionul din Stefan cel Mare.

Giulestenii vor un gazon mai bun in Regie, astfel ca terenul va suporta mai multe lucrari de intretinere in urmatoarea perioada. Rapidistii au luat in calcul sa joace la Voluntari, dar si pe National Arena, insa niciuna dintre variante nu s-a concretizat. Asa au ajuns sefii clubului la solutia Dinamo. E de asteptat si ca partida cu Poli Iasi, din Cupa Romaniei, sa aiba loc tot pe Dinamo (miercurea viitoare de la 16:30).



Rapid e pe locul 5 in B dupa 7 etape, cu 13 puncte, 6 sub liderul Magurele.