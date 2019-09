Nimeni NU ii vrea! Situatie incredibila! Unde va juca Rapidul lui Pancu dupa ce au fost refuzati de Voluntari, Astra si Dinamo

Situatia celor de la Rapid nu este deloc usoara, dupa ce mai multe echipe din Liga 1 le-a refuzat cererea de a juca pe terenurile lor.

Giulestenii trec prin momente dificile. Din cauza renovarii terenului de joc de pe stadionul din Regie, au fost nevoiti sa isi caute un nou stadion pe care sa isi dispute meciurile de pe teren propriu. Au apelat la 3 variante ajutatoare, insa toate 3 le-au respins cererile, dupa cum anunta oficialii Rapidului intr-un comunicat oficial pe pagina de Facebook.

"Am apelat la ajutorul si bunavointa colegilor de la Astra si Voluntari, mizand nu doar pe argumentul proximitatii, ci si pe cel al oamenilor cu trecut alb-visiniu, de la cele doua cluburi. Din pacate, din varii motive (obiective, suntem convinsi), nu am putu primi suportul scontat.

In lipsa de alternative, am apelat la ultima solutie disponibila - stadionul Dinamo. In ciuda faptului ca am gasit intelegere din partea clubului Dinamo, contractul a picat in ultimul moment datorita opozitiei suporterilor dinamovisti (a caror pozitie suntem nevoiti, de asemenea, sa o intelegem)", a aparut pe pagina oficiala de Facebook a clubului.

Fara alte alternative, Rapidul este nevoita sa joace urmatoarea etapa de Liga 2 pe propriul teren, in Regie. Meciul poate afecta gazonul la care s-a muncit intens in aceste zile pentru a-l repara, impreuna cu specialistii celor de la Viitorul, insa refuzurile cluburilor din Liga 1 o obliga pe Rapid sa apeleze la aceasta masura.

In urmatoarea etapa de Liga 2, Rapidul o va intalni pe teren propriu pe Gloria Buzau. Primul loc in divizia secunda este ocupat de Vointa Saelele, in timp ce Rapidul, care pretinde promovarea, ocupa locul 5 in clasament, cu 13 puncte dupa 7 etape.