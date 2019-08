BREAKING NEWS | Primul jucator pe care il aduce Becali dupa SOCUL din Europa League! Transferul anuntat azi

FCSB se pregateste de primul transfer dupa socul din Europa League cu Alashkert.

Gigi Becali a anuntat ca va face o analiza completa si o curatenie generala in cadrul lotului. Potrivit GazeteiSporturilor, primul transfer pe care va incerca sa-l faca este cel al lui Valentin Cretu de la Gaz Metan.

Cretu, in varsta de 30 de ani, este fundas dreapta si are o cota de transfer de 550.000 de euro. Daca mutarea se va concretiza, Cretu ar urma sa-i ia locul lui Belu - jucator care a intrat deja in colimatorul patronului.