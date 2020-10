"Dinamo a fost furata ordinar! Pagubita si distrusa de acest arbitru!" Cornel Dinu, atac dezlantuit la adresa arbitrajului dupa ce Dinamo a pierdut derby-ul cu FCSB

Cornel Dinu a comentat derby-ul FCSB 3-2 Dinamo.

Cornel Dinu, fostul mare jucator si antrenor al lui Dinamo, l-a atacat dur pe centralul Radu Petrescu pentru arbitrajul din partida de aseara.

"A fost furata ordinar as spune! Iertati-mi termenii, dar eu am fost aparator si nu pot sa ma imblanzesc. Am stat si m-am gandit in negura timpurilor cand s-a mai intamplat un asemenea jaf programat. A fost in octombrie '89, pe Ghencea, in final Steaua a castigat cu 2-1 printr-un gol marcat de Balint. Arbitrul a eliminat atunci 2 jucatori, pe Vaiscovici si pe Camataru. S-a terminat 2-1 pe Ghencea, ca acum echipele sunt la periferie", a spus Cornel Dinu la PRO X.

Cornel Dinu: "M-a incantat faptul ca echipa a fost intr-un real progres!"

Cornel Dinu a apreciat evolutia din jocul lui Dinamo la partida cu FCSB si spune ca echipa antrenata de Contra merita sa castige derby-ul:

"Dinamo a fost intr-un castig real, m-a incantat faptul ca echipa a fost intr-un real progres fata de ceea ce s-a jucat cu Botosani, la Medias si cu UTA, de data aceasta echipa a dominat, trebuia sa castige jocul. A avut ocazii mari chiar in inferioritate numerica. Dinamo a fost echipa net superioara, pagubita si distrusa de acest Radu Petrescu, un fost angajat al Federatiei Romane de Fotbal, inca din timpurile lui Mircea Sandu si un tare apropiat al lui Deaconu (n. r. Alexandru Deaconu) 'bricheta', slujitorul comenzilor de vot al FRF, in functie de echipele care sunt alintate. Radu Petrescu nu are nicio scuza!", a mai spus Cornel Dinu.