Infrangere DRAMATICA pentru Dinamo in grupele European League! Alb-rosii pierd cu 28-29 la ultima faza si au sanse reduse de calificare

Campioana Romaniei a pierdut in ultimele secunde in fata suedezilor de la Kristianstad in Grupa B a EHF European League.

Desi a controlat cea mai mare parte a meciului disputat in sala Dinamo, echipa antrenata de Constantin Stefan a pierdut in urma unei lovituri de la 7 metri in ultima secunda a partidei.

Angolezul Diego Hebo a facut un fault dur la ultima faza a meciului si a primit cartonasul rosu, iar partida s-a terminat cu scorul de 29-28 pentru echipa suedeza, care se afla pe pozitia a doua a grupei B din EHF European League cu 10 puncte in 8 meciuri.

Dinamo este doar pe locul 5 cu 3 puncte dupa 6 meciuri, iar etapa urmatoare va juca de asemenea pe teren propriu in fata codasei grupei Tatran. Partida se va juca pe 19 februarie.

Clasament:

1. Fuchse Berlin 10 puncte (6 jocuri)

2. IFK Kristianstad 10 p (8 j)

3. USAM Nîmes Gard 9 p (7 j)

4. Sporting 6 p (5 j)

5. CS Dinamo 3 p (6 j)

6. Tatran 0 p (6 j)

AGERPRES