BREAKING NEWS: Hummels a plecat de la Bayern! TOTUL e oficial. Unde va juca

Mats Hummels pleaca de la Bayern dupa 3 ani.

Hummels revine la Borussia Dortmund, de unde fusese transferat la Munchen in 2016. In schimbul fundasului de 30 de ani, Bayern primeste 35 de milioane de euro.

Campion mondial cu Germania, Hummels are 5 titluri de campion in Bundesliga. Mats a semnat pe 3 ani cu Dortmund, in tricoul careia a mai jucat din 2008 pana in 2016. Hummels pleaca de la Bayern in special din cauza relatiei proaste cu antrenorul Kovac, care a fost confirmat in functie dupa ce a luat titlul pe Allianz Arena.

Hummels a fost titular in doar 20 de meciuri sezonul trecut pentru Bayern. In locul sau, Bayern il va titulariza pe termen lung pe Lucas Hernandez, adus cu 80 de milioane de la Atletico Madrid. Hernandez ar urma sa joace in centrul apararii, alaturi de Niklas Sule.