Bayern sparge BANCA pentru un nou transfer! Oferta de 80 de milioane de euro facuta in aceasta saptamana

Bayern Munchen a facut deja transferuri importante in aceasta vara.

Manchester City a primit si a respins o oferta de 80 de milioane de euro de la Bayern Munchen pentru Leroy Sane. Campioana Germaniei este gata sa investeasca sume importante in aceasta vara in care trebuie sa ii inlocuiasca pe Arjen Robben si Franck Ribery. Bayern i-a adus deja cu sume importante pe fundasii Pavard si Lucas Hernandez.

Sane nu a reusit sa se impuna ca un titular cert in echipa lui Pep Guardiola, insa City nu vrea sa renunte la el. "I-am facut oferta de prelungire a contractului. Vrem sa ramana. Ce dovada mai buna pentru asta exista decat ca in urma cu 6-7 luni am vrut sa-i prelungim intelegerea? Daca nu-l voiam, nu ii ofeream un nou contract" spunea Guardiola dupa finala Cupei Angliei.

Bayern l-a vrut si in urma cu 3 ani

Presedintele lui Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a confirmat intentia lui Bayern: "Vom incerca. Nu pot sa promit ca vom reusi. Deja am avut ideea (de a-l transfera) cand era la Schalke, insa in acel moment nu ii puteam garanta un loc, Robben si Ribery erau in top acum 3 ani" spunea Rummenigge.