Oferta neasteptata pentru Ribery! La ce echipa poate ajunge la 36 de ani, dupa ce Bayern l-a lasat sa plece

Franck Ribery isi cauta inca echipa dupa despartirea de Bayern.

Mijlocasul ofensiv de 36 de ani a respins propunerile din Qatar si Australia. Isi doreste sa continue in Europa. Conform Kicker, cea mai clara oferta pentru Ribery vine in acest moment de la Sheffield United. Nou-promovata din Premier League e gata sa faca orice efort pentru a-l aduce pe starul francez, care ezita in fata unui raspuns ferm. Ribery le-a transmis reprezentantilor sai ca vrea sa mai astepte cateva saptamani in speranta ca-si va gasi o echipa cu obiective mai mari decat salvarea de la retrogradare in Anglia.

Ribery a jucat 12 ani la Bayern. In cariera, a mai trecut pe la Marseille, Galatasaray sau Metz.