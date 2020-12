"U" Cluj - Ripensia, LIVE TEXT de la ora 16:00 | Baietii lui Costel Enache pot ajunge pe loc de playoff in cazul unei victorii

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 2 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Doua partide au mai ramas de disputat in Liga a 2-a in 2020. Este vorba despre doua restante ale celor de la Ripensia Timisoara, cu "U" Cluj (11 decembrie) si Farul Constanta (14 decembrie), timisorenii confruntandu-se cu multe probleme cauzate de Covid-19 in acest sezon.

Partida cu Universitatea Cluj este programata astazi, de la ora 16:00. In cazul unei victorii, echipa lui Costel Enache va putea incheia anul 2020 pe loc de playoff in clasamentul Ligii a 2-a.

Ardelenii se confrunta, insa, cu probleme de lot, multi dintre jucatorii fiind suspendati sau accidentati inaintea acestei partide, care conteaza pentru etapa a 13-a a competitiei.

Meciul dintre "U" Cluj si Ripensia Timisoara este programat de la ora 16:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.