BREAKING NEWS | Echipa din Liga 1 care negociaza chiar acum aducerea lui Tamas! Surpriza TOTALA: unde ar putea juca

Gabi Tamas este aproape de o revenire de senzatie in Liga 1.

Ajuns la 37 de ani, fundasul central al Universitatii Cluj este dorit de Ioan Andone la Voluntari, potrivit Antena Sport.

"Este un jucator foarte bun. Este adevarat ca il dorim. Daca nu acum, macar din vara", a declarat presedintele clubului Ioan Andone potrivit sursei citate.

In cazul in care aceasta mutare se va realiza, FC Voluntari ar ajunge la cincilea transfer in aceasta iarna, dupa ce i-a adus pe Briceag, Droppa, Angelov si Remacle.

FC Voluntari ar fi a sasea echipa pentru care Gabi Tamas joaca in Romania dupa Dinamo, CFR Cluj, FCSB, Astra si Universitatea Cluj.

De-a lungul carierei, Tamas a mai jucat si pentru echipe din strainatate, printre care se numara Auxerre, Galatasaray, Spartak Moscova, West Bromwich Albion, Watford sau Doncaster.

De asemenea, fundasul a bifat si 67 de selectii la nationala Romaniei, pentru care a marcat si trei goluri.