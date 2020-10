BREAKING NEWS! FC Voluntari, lovita de coronavirus! Anuntul oficial al clubului

FC Voluntari a anuntat cazuri de coronavirus.

Miercuri, echipa lui Mihai Teja a anuntat printr-un comunicat pe Facebook ca in urma testarilor efectuate, 5 dintre jucatorii echipei secunde au fost depistati pozitivi. Jucatorii infectati se afla in izolalare si respecta recomandarile DSP Ilfov.

"FC Voluntari anunta ca in urma testelor COVID-19, efectuate in conformitate cu protocolul sanitar in vigoare, 5 dintre fotbalistii echipei noastre SECUNDE au fost depistati pozitiv.

Acestia se afla in izolare si respecta toate recomandarile specialistilor D.S.P. Ilfov", a fost anuntul clubului.

