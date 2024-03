Giuleștenii nu trec prin cea mai bună perioadă, după ce Daniel Niculae, președintele clubului, a fost audiat într-un dosar cu privire la arme și muniții, iar ”Bocciu”, reținut, alături de alți fani Rapid.

Gigi Corsicanu face o dezvăluire: ”Am vorbit cu Angelescu. Avem o problemă”

Gigi Corsicanu a precizat că Rapid trebuie să rezolve acum o altă problemă, prețul biletelor. În peluză, un tichet la meciul cu Farul Constanța a costat 40 de lei, iar șeful galeriei din Giulești speră că se vor diminua prețurile.

”Totul a fost frumos până a apărut această problemă. Ne-a destabilizat puțin. Sper că se va rezolva. Dacă vă uitați la prețurile de la Rapid, sunt mult mai mari decât cele ale altor echipe. La meciul cu Farul, un bilet în peluză a costat 40 de lei.

Când am avut vorbit cu domnul Angelescu, înainte să vină domnul Șucu, ne-a propus să preluăm peluza și să folosim banii pentru tot ce se face la o galerie. Urma să plătim eventualele amenzi pentru torțe. Noi nu am fost de acord pentru că nu am avut timp să facem o altă ligă și să intrăm în legalitate.

Noi nu puteam să încasăm bani pentru că nu eram constituiți legal. Am stabilit ca Rapid să mărească prețul biletelor, dar acum sunt foarte mari. Trebuie să rezolvăm această problemă. Nu putem să luăm pielea de pe oameni. Noi am preferat ca banii să ajungă în conturile cluburilor. Clubul are o firmă de transport, iar noi le transmitem de ce avem nevoie.

Clubul plătește către această firmă. Am vrut să evităm o greșeală și am preferat ca banii să ajungă în contul clubului. Nimeni nu a pus mâna pe vreun ban de la clubul Rapid. Vă asigur că tot ce am spus este real. Noi nu putem să fim supărați pe domnul Șucu”, a spus Gigi Corsicanu, potrivit DigiSport.

Rapid se află pe locul trei în campionat cu 28 de puncte. În prima etapă a play-off-ului, giuleștenii au pierdut cu Farul în Giulești, scor 1-2.

