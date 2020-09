Caz de coronavirus la Manchester City chiar inainte de meciul din Premier League! Cine este titularul din echipa care s-a imbolnavit

Manchester City a confirmat ca mijlocasul Ilkay Gundogan a fost testat pozitiv de Covid.

Gundogan va trebui sa intre in izolare timp de zece zile, anuntul venind chiar inainte de duelul cu Wolverhampton din aceasta seara. Acesta este al treilea caz de la echipa, Riyad Mahrez si Aymeric Laporte imbolnavindu-se de asemenea. Trei meciuri va rata Gundogan, unul in Cupa Ligii (Bournemouth) si doua in campionat (Wolverhampton si Leicester)

Clubul i-a urat o recuperare cat mai rapida printr-un comunicat oficial, anuntand de asemenea si vestea imbolnavirii lui.