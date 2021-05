CFR a pus ochii pe un antrenor de la o rivala din playoff! Principala tinta a campionilor, ademenita cu un contract fabulos

CFR Cluj incearca sa-si gaseasca un nou antrenor pentru sezonul viitor.

CFR incearca sa ii gaseasca inlocuitor lui Edi Iordanescu. Pe lista conducerii clujenilor a aparut un nou nume. Potrivit GSP, Leo Grozavu este principala tinta pentru postul de antrenor, insa asteapta ca tehnicianul sa o pregateasca pe Sepsi pentru barajul pentru accederea in Conference League contra Viitorului sau Chindiei.

In acest sezon, Grozavu a reusit sa califice echipa din Sfantu Gheorghe in playoff-ul Ligii 1, unde a terminat pe locul 4, in spatele CFR-ului, FCSB-ului si Craiovei. Cu toate ca a declarat ca vrea sa continue la Sepsi, conducerea nu i-a propus inca prelungirea contractului, care expira pe 30 iunie.

Conform aceleasi surse, CFR incearca sa il ademeneasca pe Grozavu cu un salariu lunar de 18 000 de euro, cu 8 000 de euro mai mult decat castiga in prezent. Managerul ar urma sa primeasca un bonus de 500 000 de euro daca va aduce al cincilea titlu consecutiv la Cluj si o prima de 1,2 milioane de euro daca va califica echipa in grupele Champions League.

De-a lungul carierei, tehnicianul roman le-a mai antrenat pe FC Zalau, U Cluj, FCM Baia Mare, Botosani, Politehnica Iasi, Luceafarul Oradea, Gaz Metan Medias, Petrolul Ploiesti si Sepsi.