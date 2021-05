Andrei Burca, dorit in tarile arabe! Cat ar putea incasa CFR-ul pentru fundasul de nationala

Ajuns la maturitatea sportiva, fundasul ar vrea sa plece din Romania si sa faca pasul in strainatate.

Dupa ce a mai castigat un nou trofeu al Ligii 1 cu CFR, Andrei Burca doreste sa plece de la echipa campioana si sa faca pasul in strainatate. "Imi doresc foarte mult sa plec in aceasta vara. Sunt discutii, sper sa iau cea mai buna decizie. Astept ofertele", spunea la inceputul lunii mai fotbalistul.

Principalul motiv pentru aceasta dorinta a romanului pentru care vrea sa plece de la CFR se pare ca se leaga de ofertele foarte bune financiare pe care le-ar avea, in principal din tarile arabe. Conform prosprort. Al Ain a facut o oferta pe jucator, de 1,4 milioane de euro, iar salariul probabil ar fi de cel putin doua ori mai mare decat la clujeni.



Conducatorii din Gruia nu vor sa se desparta usor de fundasul care a bifat peste 80 de partide in doi ani in tricoul CFR-ului pentru ca stiu ca va fi greu de inlocuit. Iar pastrarea lui Burca ar putea insemna mai multi bani din participarea in cupele europene.